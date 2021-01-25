Avrupa'nın en büyük kubbeli camisi, Almanya'nın Essen kentinde tamamlandı.

Daha önce ayakkabı fabrikası olan bina, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından satın alındı. 2009'da camiye dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı.

Şimdi faaliyete geçmesi için son hazırlıklar yapılıyor.

Görenleri kendine hayran bırakan caminin kubbesinde Mülk Suresi'nin 3 ayeti ve çember kısmında Vakıa Suresi yazılı.

Caminin içerisine konulacak turkuaz halı ve Mihrap ise Türkiye'den götürülecek.

6 bin 500 metrekarelik alana sahip tek minareli Essen Merkez Camii'nde aynı anda bin 600 kişi ibadet edebilecek.

İçerisinde dini eğitim verilecek sınıflar ve konferans salonu da bulunan cami yaklaşık 5 milyon euroya mal oldu.

Essen Merkez Camii'nin Ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.