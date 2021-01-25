Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da Eyalet meclisinde gündeme alınıp görüşülmesi beklenen dilekçe kabul edilirse göçmen kökenlilerin de kendi ülke vatandaşlıklarını kaybetmeden Alman vatandaşlığına geçmelerinin önü açılacak.

Türklere oy kullanma hakkı gelebilir

KRV Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, Meclis'te bu önerinin kabul edilmesi halinde başta birinci ve ikinci kuşak olmak üzere Alman vatandaşı olmayan Türk vatandaşlarının da seçimlerde oy kullanma hakkının doğacağını söyledi.

Çifte vatandaşlığın kabulü, çoğulcu ve demokratik toplumda göçmenlerin de politik yaşama katılmalarını, toplumla kaynaşmalarını sağlayacak.

