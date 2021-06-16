Amerika'nın California eyaletindeki kuraklık, yaklaşık 56 yıllık bir gizemi aydınlatmış olabilir.

1965 yılının başlarında California'da kaybolan Piper Comanche 250 tipi uçağın tarifine uyan kalıntıları, eyalette suların çekildiği Folsom Gölü'nde bulundu.

Sacramento yakınlarındaki Folsom Gölü'ndeki bir sualtı araştırma şirketi ekibi, gölün en derin noktalarından birinde bozulmadan kalabilmiş uçağı keşfetti.

Cesetlere ulaşılamamıştı

Kazada, pilot da dahil olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Pilotun cesedi bulunmuş ancak 2014 yılına kadar devam eden arama çabalarına rağmen 3 yolcunun cesetlerine ulaşılamamıştı.

Uçağın bölgeden çıkarılıp çıkarılmayacağına henüz karar verilmedi.

Eyalette görülmemiş kuraklık yaşanıyor

Folsom Gölü'nün su seviyesi, eyalet çapındaki mega kuraklık nedeniyle şu anda normal kapasitesinin yüzde 38'inde bulunuyor.

Geçen hafta, California Valisi Gavin Newsom, gölü çevreleyen üç ilçe de dahil olmak üzere eyaletin 58 ilçesinin 41'inde kuraklık acil durumu ilan etmişti.

