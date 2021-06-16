İki lider önce dar formatta, dışişleri bakanlarının da katılımıyla bir görüşme yapacak. Ardından heyetlerarası görüşmeye geçilecek. Gerek görülürse görüşmeler sürecek.

Zirve sonrasında liderlerin ortak değil, ayrı ayrı basın toplantısı yapması planlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.https://t.co/JKLiRKs26W pic.twitter.com/YFaRHTn7RR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 16, 2021

ABD basını zirveden sonuç çıkmasını beklemiyor

Amerikan basınında zirvenin bir çözüm üretmeyeceği görüşü öne çıkıyor.

Washington Post gazetesinde, Biden'ın Putin'i siber saldırılar, insan hakları ve seçimlere müdahale gibi birçok konuda zorlayacağı ancak Putin'in bu suçlamaları kabul etmeyeceği ve zirvenin çıkmaza gireceği analizine yer verildi.

New York Times'ta yayımlanan bir makalede de, diplomasi yolunun seçilmesinin iyiye işaret olduğu ancak zirveden bir ortak açıklama beklenmemesi gerektiği ifade edildi.