Kaybolan denizaltıyı arama alanında bir 'enkaz' bulundu

Titanik enkazını görmek üzere 5 kişiyle yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan "Titan" adlı denizaltıdaki yolcuların oksijeninin tükendiği değerlendirilse de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD Sahil Güvenliği, Titanik yakınlarındaki arama alanında bir 'enkaz' bölgesi keşfettiğini duyurdu.

Titanik'in enkazına turist taşıyan denizaltı, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kaybolmuştu.

Titan isimli denizaltıda 5 kişi bulunuyor.

58 yaşındaki İngiliz milyarder Hamish Harding ile Pakistan'ın en zengin iş insanlarından 48 yaşındaki Şehzade Davut ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman da yolcular arasında.

OceanGate şirketinin kurucusu Stockton Rush ile Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet'in de denizaltıda bulunduğu biliniyor.