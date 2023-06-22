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Dünya
AA 22.06.2023 18:06

Avustralya'dan Twitter'a 28 gün süre: Nefret içeriklerini temizleyin

Avustralya, Twitter'da artan "nefret söylemlerine" 28 günde müdahale edilmezse platforma ceza kesileceğini açıkladı.

Avustralya'dan Twitter'a 28 gün süre: Nefret içeriklerini temizleyin

Avustralya E-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant, Twitter'a platformdaki nefret söylemlerine ilişkin bir tebligat gönderildiğini açıkladı.

Grant, nefret söylemleriyle ilgili 28 günde önlem almaması halinde Twitter'ın, geciken her gün için 700 bin Avustralya doları cezaya çarptırılacağını söyledi.

Twitter'ın, Avustralya'da bildirilen her 3 çevrim içi nefret söyleminin birinden sorumlu olduğunu belirten Grant, platformun bu konuda önlem alarak kullanıcılarını koruması gerektiğine işaret etti.

Grant, Elon Musk'ın 2022'de platformu satın almasından sonra nefret söylemleriyle ilgili daha fazla şikayet aldıklarını kaydetti.

BM de aynı konuya dikkati çekmişti

Birleşmiş Milletler'den (BM) ocakta yapılan yazılı açıklamada, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra Twitter'da "ırkçı terminoloji kullanımı"nın artması kınanmıştı.

Açıklamada, bu platformda Afrika kökenlilere karşı kullanılan nefret ifadeleri karşısında "daha derin sosyal medya hesap verebilirliğine" ihtiyaç olduğu belirtilmişti.

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