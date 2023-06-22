Suudi Arabistan: Yurt dışından hac için gelenlerin sayısı 1,5 milyonu buldu

Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Müslümanların hac ibadetini eda etmek için dünyanın dört bir yanından kara, deniz ve hava yoluyla kutsal toraklara gelmeye devam ettiği hatırlatıldı.

Yurt dışından 21 Haziran Çarşamba günü tarihi itibariyle Suudi Arabistan'a varan hacı adayı sayısının bir milyon 499 bin 472 kişiye ulaştığı aktarılan açıklamada, bunlardan bir milyon 435 bin 14 kişinin hava yoluyla kutsal topraklara ulaştığı bilgisine yer verildi.

Kara sınır kapılarından gelen hacı adaylarının sayısı 59 bin 744 kişi olurken, 4 bin 714 kişi de deniz yoluyla geldi.

Kutsal toprakların misafirlerine her türlü kolaylığın sağlanmaya özen gösterildiğine işaret edilen açıklamaya göre, hava yoluyla gelen hacı adaylarından 230 bin 170'i Mekke Yolu projesinden yararlandı.

Mekke Yolu projesi

Suudi Arabistan'ın 2018 yılında hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke Yolu" projesi, sonraki yıllarda Pakistan, Fas ve Bangladeş'te uygulanmaya başlanmıştı.

Proje, 30 Mayıs'ta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katıldığı bir törenle İstanbul Havalimanı'nda da hayata geçirilmişti.

Mekke Yolu projesiyle hacı adaylarının vize işlemlerinin yanı sıra bagajlarının dağıtılması, otobüslerine aktarma yapılması ve gidecekleri yere bagajlarının teslim edilmesi hizmetlerinin sağlandığı belirtiliyor.