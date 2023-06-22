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Dünya
AA 22.06.2023 17:04

Rahmet tepesinde hac heyecanı

Hacı adaylarının ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye ziyaretleri sürüyor.

Rahmet tepesinde hac heyecanı
[Fotograf: AA]

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat içerisinde yer alan, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu, ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) ziyaretleri devam ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mekke'de bir araya gelen ve Kabe ziyaretlerini sürdüren hacı adaylarının bu ziyaretlerinde, haccın en önemli rüknü `vakfe`nin yapıldığı yer olan Arafat da yer alıyor.

Mekke'nin 25 kilometre doğusunda, ova görünüşünde 14 kilometrekarelik bir alana sahip Arafat'ın kuzey kesiminde Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme bulunuyor.

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