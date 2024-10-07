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Dünya
TRT Haber 07.10.2024 06:06

Katliamla geçen bir yıl: Gazze

Bugün Gazze'deki soykırımın birinci yılı... Bir yıl içinde İsrail ordusu yaklaşık 42 bin Filistinliyi öldürdü. 100 bin kişi yaralandı. Nüfusun çok büyük bir bölümü yerinden edildi. Gazze Şeridi'nin şehirleri yerle bir oldu.

Katliamla geçen bir yıl: Gazze
[Fotograf: AA]

Kadınlar, çocuklar, sağlık çalışanları, insani yardım gönüllüleri, birer birer katledildiler.

Soykırımcı İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirdi.

İsrail saldırılarında bir yıl içinde 17 bini çocuk, 11 binden fazla kadın, yaklaşık 42 bin Filistinli katledildi.

100 bin Filistinli yaralandı. Binlercesi kayıp.

Gazze'de güvenli bir yer yok
Gazze'de güvenli bir yer yok

Her 10 Gazzeliden 9'u evini, yerini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Üstelik bir ya da iki kez değil, defalarca... Artık Gazze'de gidilecek güvenli bir yer yok.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneler 24 saat içinde hizmet dışı kalabilir
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneler 24 saat içinde hizmet dışı kalabilir

Hastaneler İsrail saldırılarının ilk hedeflerinden biri oldu.

Bir yıl içinde 885 sağlık personeli ve 83 sivil savunma görevlisi İsrail tarafından katledildi.

Soykırımcı İsrail, 162 sağlık kuruluşunu vurdu, 131 ambulansı hedef aldı, 80 sağlık merkezi ile 34 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

Gazze'deki toplu mezarlar ne anlatıyor?
Gazze'deki toplu mezarlar ne anlatıyor?

Ve soykırımın en büyük kanıtlarından biri toplu mezarlar...

İsrail, Gazze Şeridi'nde katlettiği Filistinlileri toplu mezarlara gömdü. Nasır ve Şifa hastaneleri yakınlarında onlarca Filistinlinin cansız bedeni bulundu.

İsrail Gazze’deki tüp bebek merkezini vurdu: 5 bin embriyo yok oldu
İsrail Gazze’deki tüp bebek merkezini vurdu: 5 bin embriyo yok oldu

İsrail, Gazze'deki gelecek nesilleri de katletti.

Gazze'nin en büyük tüp bebek merkezini vurdu. 5 binden fazla tüp bebek embriyosu yok oldu.

Yaklaşık 30 yıldır çocuk sahibi olmayı bekleyen yüzlerce Gazzeli çiftin son umutlarını da ellerinden aldı.

İsrail, 7 Ekim 2023'den bu yana okulları, ibadethaneleri ve Filistinlilerin kültürel hafızasını hedef aldı. 

190 okul ve üniversite binası İsrail saldırılarında yerle bir oldu. 814 cami ile 3 kilise İsrail saldırılarında yıkıldı. Arkeolojik alanlar ve tarihi mekanlar zarar gördü.

Soykırımcı İsrail Gazze'de camiye saldırdı
Soykırımcı İsrail Gazze'de camiye saldırdı

İsrail, bir yıldır dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku hiçe sayıyor. İnsanlığa dair tüm değerleri çiğniyor.

Dünya ise bu zulme sessiz kalmaya devam ediyor.

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