Katliamla geçen bir yıl: Gazze

Kadınlar, çocuklar, sağlık çalışanları, insani yardım gönüllüleri, birer birer katledildiler.

Soykırımcı İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirdi.

İsrail saldırılarında bir yıl içinde 17 bini çocuk, 11 binden fazla kadın, yaklaşık 42 bin Filistinli katledildi.



100 bin Filistinli yaralandı. Binlercesi kayıp.

Her 10 Gazzeliden 9'u evini, yerini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Üstelik bir ya da iki kez değil, defalarca... Artık Gazze'de gidilecek güvenli bir yer yok.

Hastaneler İsrail saldırılarının ilk hedeflerinden biri oldu.

Bir yıl içinde 885 sağlık personeli ve 83 sivil savunma görevlisi İsrail tarafından katledildi.



Soykırımcı İsrail, 162 sağlık kuruluşunu vurdu, 131 ambulansı hedef aldı, 80 sağlık merkezi ile 34 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

Ve soykırımın en büyük kanıtlarından biri toplu mezarlar...



İsrail, Gazze Şeridi'nde katlettiği Filistinlileri toplu mezarlara gömdü. Nasır ve Şifa hastaneleri yakınlarında onlarca Filistinlinin cansız bedeni bulundu.

İsrail, Gazze'deki gelecek nesilleri de katletti.

Gazze'nin en büyük tüp bebek merkezini vurdu. 5 binden fazla tüp bebek embriyosu yok oldu.

Yaklaşık 30 yıldır çocuk sahibi olmayı bekleyen yüzlerce Gazzeli çiftin son umutlarını da ellerinden aldı.

İsrail, 7 Ekim 2023'den bu yana okulları, ibadethaneleri ve Filistinlilerin kültürel hafızasını hedef aldı.

190 okul ve üniversite binası İsrail saldırılarında yerle bir oldu. 814 cami ile 3 kilise İsrail saldırılarında yıkıldı. Arkeolojik alanlar ve tarihi mekanlar zarar gördü.

İsrail, bir yıldır dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku hiçe sayıyor. İnsanlığa dair tüm değerleri çiğniyor.



Dünya ise bu zulme sessiz kalmaya devam ediyor.