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Dünya
AA 05.10.2024 15:30

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneler 24 saat içinde hizmet dışı kalabilir

Gazze Şeridi'nde bir yıldır gerçekleştirdiği katliamlarla Filistinlilere soykırım uygulayan İşgalci İsrail'in bölgeye akaryakıt girişine engel olması sonucu kuzeydeki hastanelerin 24 saat içinde hizmet dışı kalabileceği bildirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneler 24 saat içinde hizmet dışı kalabilir
[Fotograf: AA]

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin durumu tam bir felaket" dedi.

"Yakıtın tükenmesi ve İsrail'in uluslararası örgütler üzerinden akaryakıt girişini engellemesi sebebiyle 24 saat içinde Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kalacak" diyen Ebu Safiye, yaklaşık bir haftadır İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yakıt girişine izin vermediğini, bu nedenle yoğun bakımdaki hasta ve yaralıların ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana geçen bir yıl boyunca Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliam ve yıkımlarla bölgedeki 38 hastaneden 23'ünü tamamen yok etti. Geriye kalan 15 hastane ise saldırlarda aldıkları büyük hasar, tıbbi cihaz ve malzeme eksikliği sebebiyle oldukça kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışıyor.

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