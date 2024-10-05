Açık 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.10.2024 15:24

Katil İsrail ordusunun İran'a "büyük ve şiddetli" bir saldırı başlatmaya hazırlandığı öne sürüldü

İsrail ordusunun, 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına karşılık olarak İran'a "büyük ve şiddetli" bir askeri saldırı başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

Katil İsrail ordusunun İran'a "büyük ve şiddetli" bir saldırı başlatmaya hazırlandığı öne sürüldü

İşgalci İsrail'in devlet televizyonu KAN, Haaretz gazetesi ve ordu radyosunun haberlerinde, İsrail ordusunun, İran'a "büyük ve şiddetli" bir askeri saldırı başlatmaya hazırlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, İran'ın balistik füze saldırısının ülkede önemli bir hasara yol açmadığına inandığı belirtilen haberlerde, İran'ın saldırısından bu yana İsrail ordusunun önemli olacağına inandığı bir yanıt planladığı ve sert bir karşılık verilmeden saldırıyı geçiştirme gibi bir niyetinin olmadığı ifade edildi.

İsrail'in, İran karşıtı koalisyondaki diğer tarafların da saldırıya katılacağını düşündüğü dile getirilen haberlerde, İsrail'in, İran sorununu kendi sorunları olarak gören diğer ülkelerden de uluslararası alanda destek aldığına işaret edildi.

Haberlerde, bugün üst düzey askeri yetkililerin bir ortağın temsilcileriyle bir toplantı yaptığı ve İsrail'in, Amerikalıların İran'a yanıt vermede aktif rol alacağını düşündüğü kaydedildi.

 

ETİKETLER
İsrail İran
Sıradaki Haber
İran füzelerinin en az 3 askeri noktaya ve istihbarat tesisine isabet ettiği iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:34
Pençe Yıldırım bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
16:08
Bakan Kurum: 11 ilde 101 bin 254 konut hak sahiplerine teslim edildi
15:57
Katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 814 cami yıktı
15:55
Katil İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen İHA'yı düşürdüğünü açıkladı
15:53
ABD'de, 4 ülkenin vatandaşlarına verilen özel vizeler yenilenmeyecek
16:02
Bakan Göktaş: Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara aktarmaya başladık
Oruç Reis Araştırma Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Oruç Reis Araştırma Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
FOTO FOKUS
Tayvan'ı Krathon Tayfunu vurdu
Tayvan'ı Krathon Tayfunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ