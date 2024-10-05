İran füzelerinin en az 3 askeri noktaya ve istihbarat tesisine isabet ettiği iddia edildi

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısı gündemdeki yerini koruyor.

Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan haberde füze saldırısı sırasında ve sonrasında çekilen video ile fotoğrafların analizine yer verildi.



Haberde, İran'a ait bazı uzun menzilli balistik füzelerin İsrail'in hava savunma sistemlerini aşarak en az 3 askeri tesise ve istihbarat tesisine isabet ettiği belirtildi.



Necef Çölü'ndeki Nevatim Hava Üssü'ne 20, İsrail'in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü'ne ise 3 füzenin isabet ettiği belirtilen haberde, en az iki füzenin de Tel Aviv yakınlarında, Mossad'a ev sahipliği yapan üssün yakınına düştüğü kaydedildi.



Washington Post gazetesine açıklamada bulunan analistler de, ortaya çıkan görüntülerin füzelerin üslere doğrudan çarpmasıyla uyumlu olduğunu vurguladı.



