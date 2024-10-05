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Dünya
TRT Haber 05.10.2024 15:12

İran füzelerinin en az 3 askeri noktaya ve istihbarat tesisine isabet ettiği iddia edildi

Amerikan Washington Post gazetesi, İran saldırısında füzelerin İsrail askeri noktalarına ulaşıp ulaşmadığını inceleyen bir analiz haber yayınladı. Füze saldırısı sırasında ve sonrasında çekilen video ile fotoğrafların analiz edildiği haberde, İran füzelerinin en az 3 askeri noktaya ve istihbarat tesisine isabet ettiği iddia edildi.

İran füzelerinin en az 3 askeri noktaya ve istihbarat tesisine isabet ettiği iddia edildi
[Fotograf: AA]

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısı gündemdeki yerini koruyor.

Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan haberde füze saldırısı sırasında ve sonrasında çekilen video ile fotoğrafların analizine yer verildi.

Haberde, İran'a ait bazı uzun menzilli balistik füzelerin  İsrail'in hava savunma sistemlerini aşarak en az 3 askeri tesise ve istihbarat tesisine isabet ettiği belirtildi.

Necef Çölü'ndeki Nevatim Hava Üssü'ne 20, İsrail'in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü'ne ise 3 füzenin isabet ettiği belirtilen haberde, en az iki füzenin de Tel Aviv yakınlarında, Mossad'a ev sahipliği yapan üssün yakınına düştüğü kaydedildi.

Washington Post gazetesine açıklamada bulunan analistler de, ortaya çıkan görüntülerin füzelerin üslere doğrudan çarpmasıyla uyumlu olduğunu vurguladı.


 

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