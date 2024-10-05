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Dünya
AA 05.10.2024 13:54

Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Açıklamada, İsrail ordusunun dün ve bugün Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Emr kasabasında onlarca kişiyi açık alanda sorguya çektiği ifade edildi.

Sorgulama sırasında ordunun biri çocuk 25 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, ordunun gözaltına aldığı kişileri ve ailelerini tehdit ederek saldırdığı, öldürmek için doğrudan ateş açtığı, evlerinde geniş çaplı yıkım ve tahribat yaptığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 11 bini 100'ü aştı.

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