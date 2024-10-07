Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'da birçok bölgeye baskın düzenledi

Filistin devlet televizyonunun haberinde İsrail ordusunun Tulkerim kentinin batısından baskın düzenlediği belirtildi.

Sosyal medya aktivistleri, İsrail ordusuna ait birliklerin Tulkerim'deki Sabit Sabit Devlet Hastanesi yakınında bulunduğunu ve buldozerler eşliğindeki askeri araçların Nur Şems Mülteci Kampı'na doğru gittiğini gösteren videolar paylaştı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde Madama ve Beyt Furik beldelerine İsrail ordusu baskın düzenledi.

Ayrıca İsrail askerleri, Kalkilya kentinin doğusunda Ferata ve İmateyn beldelerine de baskın yaptı.

Batı Şeria'nın orta kesimlerinde ise İsrail ordusunun baskınlarının hedefi, el-Bire kentinin kuzeyindeki el-Celzun Mülteci Kampı oldu.

İsrail askerleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında arbede çıkarken, yaralanma bildirilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, İsrail askerleri Beytüllahim'in batısındaki el-Hadir beldesini bastı. İsrail ordusunun ses bombası ve zehirli gaz kullandığı baskında yaralanma bildirilmedi.

El Halil'in bazı bölgelerinde eğitime ara

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığının bazı müdürlükleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı düzenlemesi çekincesiyle güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak bazı beldelerde eğitime ara verme kararı aldı.

El Halil'de İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleşim yerlerinin olduğu bölgelerin yakınlarındaki okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde, işgal altındaki Batı Şeria'ya "kapsamlı bir kapatma" uygulama kararı almıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli öldü, 97 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.