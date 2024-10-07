Açık 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.10.2024 03:02

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef aldı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkilere ve İsrail askerlerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef aldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan bir askeri üssün çok sayıda İHA ile vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ma'alot-Tarshiha'da çok sayıda füzeyle İsrail askerlerinin hedef alındığı aktarıldı.

Safed kentinin Bar'am bölgesinde de İsrail askerlerinin füzelerle hedef alındığı kaydedilen açıklamada, ayrıca, Hayfa kentindeki Carmel Askeri Üssü'nün "Fadi 1" füzeleriyle hedef alındığı ve Tiberya kentindeki Nimra Askeri Üssü'nün vurulduğu duyuruldu.

Öte yandan, İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah mevkilerine saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'ta Hizbullah'a ait silah depolarını hedef aldığı savunuldu.

Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama sesi duyulmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Hayfa ve Tiberya'da Lübnan'ın güneyinden atılan füzeler sonucu 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Hizbullah İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Nijerya'da silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
Soykırımcı İsrail, hapishaneleri sistematik işkenceyle "cehenneme" dönüştürdü
06:39
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 13 yaralı
06:40
Soykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdi
05:42
Fabrikaya sığınan yaralı geyik tedavi edildi
05:38
Sinop'ta fabrikada çıkan yangında üç traktör yandı
05:45
Soykırımcı İsrail'den Batı Şeria'ya 'kapsamlı kapatma' uygulama kararı
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halk yoğun bombardıman sonrası bölgeyi terk ediyor
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halk yoğun bombardıman sonrası bölgeyi terk ediyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin dört bir tanında İsrail'in Gazze katliamına lanet yağdı
Türkiye'nin dört bir tanında İsrail'in Gazze katliamına lanet yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ