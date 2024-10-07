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Dünya
AA 07.10.2024 00:46

İşgalci İsrail, Gazze'de bir yılda 146 doktoru öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 146 doktor hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail, Gazze'de bir yılda 146 doktoru öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde tıbbi malzemelerin yüzde 83'ü, ilaçların da yüzde 60'nın tükendiği belirtildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde aralıksız sürdürdüğü "katliamlar" ve saldırılar sonucu çeşitli branşlarda hizmet veren 146 doktorun hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin dışında tedavi edilmesi zorunlu olan 25 bin hasta ve yaralı bulunduğu" vurgulandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir yıl önce başlattığı saldırılardan bu yana, insani ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmayacak şekilde, uluslararası bazı kuruluşlar dışında, insani yardım, tıbbi malzeme ve yakıtın kente girişine izin vermiyor.

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