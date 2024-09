Katil Netanyahu: Verdiğimiz sözü tutuyoruz

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği yoğun hava saldırılarının yönetildiği Savunma Bakanlığı kompleksinde açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "Kuzeydeki güvenlik dengesini, güç dengesini değiştireceğimize söz verdim. Yaptığımız şey de tam olarak bu." ifadelerini kullandı.

"Henüz anlamayanlar için İsrail'in politikasını açıklığa kavuşturmak istediğini" belirten Netanyahu, "Biz bir tehdidi beklemiyoruz, onu öngörüyoruz. Her yerde, her sahada, her zaman." dedi.

Netanyahu'nun açıklamaları, Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın katıldığı değerlendirme toplantısının ardından geldi.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 182 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda bugün ölenlerin sayısının 182'ye, yaralananların sayısının ise 727'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Eğitim Bakanlığı da eğitime ara verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise okulları, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşlara açtıklarını açıkladı.