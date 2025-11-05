Açık 15.2ºC Ankara
Dünya
AA 05.11.2025 17:48

Katil İsrail'in yerinden ettiği Filistinliler, Batı Şeria'da evlerine dönmek için gösteri düzenledi

İsrail tarafından yerinden edilen Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki evlerine dönme talebiyle protesto eylemi gerçekleştirdi.

Katil İsrail'in yerinden ettiği Filistinliler, Batı Şeria'da evlerine dönmek için gösteri düzenledi

Çok sayıda yerinden edilen Filistinli, Tulkerim kentindeki Nur Şems Kampı önünde düzenlenen eyleme katıldı.

Filistinliler, 2025'in ilk ayında İsrail baskısıyla terk etmek zorunda kaldıkları kampa ulaşmaya çalıştı, ancak İsrail ordusu onların kampa girmesine izin vermedi.

İsrail'in kampa saldırı ve baskınlarını kınayan sloganlar atan Filistinliler pankartlar taşıdı ve evlerine dönme talebinde bulundu.

Yerinden edilen Filistinli kadın Enise Halil, AA'ya yaptığı açıklamada, herkesten evlerine dönmek için dayanışma göstermesini istediklerini ve evlerinden yoksun bir şekilde zor bir hayat yaşadıklarını söyledi.

Enise Halil, "Biz sadece evlerimize dönmek istiyoruz. Yorgunuz ve durumumuz iyi değil." diye konuştu.

Filistinli Ala el-Kalnisve ise evlerinden uzak yerinden edilmiş kişiler olarak yaşadıklarını ve geri dönmek istediklerini belirterek, kamptan haksız yere tahliye edildiklerini ifade etmek amacıyla barışçıl bir gösteri için buraya geldiklerini aktardı.

Kalnisve, "Bu kadar acı yeter. Artık kış mevsiminin eşiğindeyiz, evlerimizin dışında duramıyoruz." dedi.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde, Cenin Mülteci Kampı'ndan başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına doğru ilerleyen saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda yüzlerce ev yıkılırken, 40 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria
