Japonya'da ayı tehlikesi: Ülkenin kuzeyine asker gönderilecek

Japonya Kabine Baş Sekreteri Yardımcısı Sato Fumitoşi, basına yaptığı açıklamada, ayı saldırılarının yerleşim yerlerinde sıklıkla görüldüğünü ve bu saldırılarla mücadelenin "öncelikli mesele" haline geldiğini söyledi.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) ve Akita eyalet yönetiminin vardığı anlaşma kapsamında ayı kapanı kurulması, yerel avcıların ulaşımının sağlanması ve öldürülen ayıların bertaraf edilmesi gibi konularda destek sağlamak için bölgeye askeri birlikler gönderilecek.

[Fotoğraf: Reuters]

30 Kasım'a kadar sürecek olan anlaşmaya göre, askerler saldırılarla mücadele kapsamında ayılara ateş açmayacak, yalnızca lojistik destek sağlayacak.

Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, ülkenin kuzeyi başta olmak üzere nisandan bu yana artış gösteren ayı saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

Japonya hükümeti, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.