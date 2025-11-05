Açık 18.1ºC Ankara
Dünya
AA 05.11.2025 17:24

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 15 Filistinli esirin naaşını teslim aldık

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinlinin naaşının teslim alındığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 15 Filistinli esirin naaşını teslim aldık
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 15 Filistinli esirin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.

Teslim alınan naaşlarının kimlik tespiti için gerekli tıbbi çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

Buna göre İsrail'in şimdiye kadar 285 Filistinli esirin naaşını teslim ettiği, bunlardan 84 kişinin kimliklerinin tespit edildiği ve yakınlarına teslim edildiği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti.

Gazze'deki Filistin makamları, ateşkes ve esir takası kapsamında teslim alınan cenazelerin üzerinde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
