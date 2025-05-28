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Dünya
AA 28.05.2025 23:57

Katil İsrail'in saldırısında Gazze'de 5 İHH çalışanı hayatını kaybetti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Soykırımcı İsrail'in saldırıları sonucu Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Gazze'de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Katil İsrail'in saldırısında Gazze'de 5 İHH çalışanı hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

İHH'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Gazze'de yürüttüğümüz projemizde çalışan 5 arkadaşımız, işgalci İsrail'in son iki günde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit oldu, 2 arkadaşımız da ağır yaralandı. Mazlum Gazze halkına canı pahasına her gün yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlilerini hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyoruz."

Açıklamada, saldırılarda Muhammed el-Mubayyid, Ahmed Bustan, Mu'taz Receb, İshak el-Tayf ve Cemal el-Mubayyid'in hayatını kaybettiği bildirildi.

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