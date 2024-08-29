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Dünya
AA 29.08.2024 12:27

Katil İsrail'in saldırılarında Gazze'de 15 Filistinli daha öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü.

Katil İsrail'in saldırılarında Gazze'de 15 Filistinli daha öldürüldü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin batısında "Cerrade" ve "Abdu" ailelerine ait evleri hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralanan oldu.

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda "Klub" ailesine ait evi bombalaması sonucu 1 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Eş-Şifa Hastanesi yakınındaki Er-Rimal Mahallesi'ndeki "El-Emel Oteli" yakınlarının hedef alınması sonucu yangın çıktı.

Yerel kaynaklar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde konuşlanan İsrail topçu birliklerinin, Gazze kentinin güneyindeki Es-Sabra ve Ez-Zeytun mahallelerine top mermileri attığını, savaş uçaklarının da kentin güneybatısındaki Tel el- Hava Mahallesi'ne işaret fişekleri fırlattığını aktardı.

Deyr el-Belah'taki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin batısında yer alan Bassa bölgesinde "Baz" ailesine ait ev İsrail tarafından hedef alındı. Filistinli sağlık görevlileri saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralananların da bulunduğunu kaydetti.

Sağlık görevlileri ayrıca Deyr el-Belah kentindeki Es-Selam Değirmenleri yakınlarında bulunan 2 Filistinlinin naaşının Aksa Şehitleri Hastanesine ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusu, Deyr el-Belah'ın doğusu ve El-Meğazi'nin güneydoğusuna topçu atışları gerçekleştirdi; Deyr el-Belah'ın doğusundaki konutları havaya uçurdu.

İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki "Havacri" ve "Savarha" ailelerine ait evleri de bombaladı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Zevaide bölgesinin girişine İsrail topçu saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail'in Refah kentindeki saldırıları

Refah kentinin kuzeyindeki sanayi bölgesinde İsrail keşif uçağından atılan füze, 3 Filistinli hayatını kaybetmesine neden oldu.

İsrail ordusu, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki konutları havaya uçurdu, kentin batısındaki Suudi Mahallesi'ndeki Taybe Camii'nin minarelerinden birini de yıktı.

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