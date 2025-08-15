Açık 34.1ºC Ankara
Dünya
AA 15.08.2025 14:43

Katil İsrail'in saldırılarında 18 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde aralarında yardım bekleyenlerin de olduğu sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda insani yardım alabilmek için bekleyen 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınında sözde insani yardım dağıtım merkezinde bekleyen sivilleri hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneybatısında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tuffah, Zeytun ve Rimal mahallelerini hedef aldı.

Tuffah Mahallesi'nde bir grup sivilin hedef alındığı İHA saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir bölgeye düzenlenen bombardımanda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, Rimal Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında da 3 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Kisufim Sınır Kapısı yakınına düzenlediği hava saldırısında 3, Deyr el-Belah'ın doğusuna düzenlediği saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi. 

