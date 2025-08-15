Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.08.2025 12:19

Lavrov: Trump ile yapılacak görüşmenin sonucu hakkında tahminde bulunmayız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirvede müzakerelerin başarısızlığa uğrayabileceği ihtimaline ilişkin, "Biz asla tahminde bulunmayız." dedi.

Lavrov: Trump ile yapılacak görüşmenin sonucu hakkında tahminde bulunmayız

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Alaska'da gazetecilerin, Trump'ın müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğu yönündeki ifadeleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Lavrov, "Biz asla tahminde bulunmayız. Argümanlarımızın net ve anlaşılır bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Bunu izah edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyaretleri sırasında çok şey yapıldığına işaret eden Lavrov, gerek Rusya Devlet Başkanı Putin'in gerekse ABD Başkanı Trump'ın adına Witkoff'un da bunu söylediğini hatırlattı.

Lavrov, "Umarım yarın bu faydalı sohbete devam ederiz." diye konuştu. 

ETİKETLER
Rusya Donald Trump Vladimir Putin Ukrayna
Sıradaki Haber
Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları 75 yıl sonra teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
BM'de plastik kirliliğiyle mücadele konferansında anlaşma sağlanamadı
12:16
TDK 'derlem tabanlı' Türkçe sözlüğünü yapay zeka desteğiyle hazırlıyor
12:15
Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları 75 yıl sonra teslim edildi
11:50
Çin'de Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı
11:50
Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi düştü: Eski yerleşim yerleri ortaya çıktı
11:44
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber görüntüledi
Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ