Dünya
AA 15.08.2025 12:52

Rus heyeti, Putin ile Trump'ın görüşme yapacağı Alaska'ya ulaştı

Rus heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir araya geleceği Alaska’ya ulaştı.

Rus heyeti, Putin ile Trump'ın görüşme yapacağı Alaska'ya ulaştı

Rus basınında yer alan haberlere göre, Putin ile Trump görüşmesine katılacak Rus heyeti, ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine vardı.

Heyette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.

Heyetle yaklaşık 50 Rus gazetecinin de görüşme yerine ulaştığı ve Alaska Airlines Center arenasına yerleştirildiği belirtildi.

Putin, Trump ile görüşmesi öncesi Magadan'da

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Alaska yolculuğu sırasında Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Magadan kentine uğradı.

Putin, Magadan Bölge Valisi Sergey Nosov ile bir araya gelecek, fabrika ile spor ve kültür merkezlerini ziyaret edecek.

Putin-Trump görüşmesinin yerel saatle 11.00 (Moskova saatiyle 22.00) civarında başlaması bekleniyor.

Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.

İki liderin, görüşmenin ardından ortak basın düzenlemesi de programda yer alıyor.

