Katil İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen İsrail hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Ebu Hatır ailesine ait evin hedef alınması sonucu 4 kişi öldü.

Kentin merkezinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara yönelik düzenlenen bombalı saldırıda ise Ebu Semra ailesinden en az 6 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Han Yunus'ta bir oto tamir atölyesi ile el-Attar bölgesine düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan çadırlara düzenlediği saldırılarda ise 6 kişi öldü, çok kişi de yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesine düzenlediği yoğun saldırılarda ise 4 Filistinli öldü, birkaç kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 408'e yükseldi.