İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin çadırına düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Razi Okulu'nda yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı bombaladı.
Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirirken 13 Filistinli de yaralandı.
Ölü ve yaralıların El-Avde Hastanesi'ne nakledildiği aktarıldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.