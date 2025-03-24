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Dünya
AA 24.03.2025 15:17

İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin çadırına düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadıra düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin çadırına düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Razi Okulu'nda yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı bombaladı.

Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirirken 13 Filistinli de yaralandı.

Ölü ve yaralıların El-Avde Hastanesi'ne nakledildiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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