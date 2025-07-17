Az Bulutlu 33.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.07.2025 14:32

Katil İsrail'in hapishanelerinde 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 74'e çıktı

İşkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi ihlallerin yaşandığı İsrail hapishanelerinde bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana cezaevlerinde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 74'e yükseldiği bildirildi.

Katil İsrail'in hapishanelerinde 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 74'e çıktı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi suçların işlendiği İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinliye ilişkin bilgi verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden olan ve İsrail hapishanesinde tutulan 53 yaşındaki Semir Muhammed Yusuf er-Rufai'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkması beklenen evli ve 5 çocuk babası Rufai'nin 10 Temmuz'da gözaltına alındığı, ailesinin teslim ettiği raporlara göre kalp rahatsızlığının bulunduğu ve tıbbi takibe ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Rufai'nin hayatını kaybetmesiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden ve kimlikleri bilinen Filistinlilerin sayısının 74'e yükseldiği kaydedildi.

Filistinli tutuklu Rufai'nin ölümünden tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası insan hakları kurumlarına İsrail liderlerinin Filistinlilere karşı işlemeye devam ettikleri suçlardan sorumlu tutulması için etkili kararlar alınması çağrısı yinelendi.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana hayatını kaybeden ve kimliği bilinen Filistinlilerin sayısının da 311'e çıktığı aktarıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal, bulaşıcı hastalıklar ve cinsel saldırılara maruz kaldığı belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Almanya'da doğum oranlarındaki düşüş 2024’te de devam etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
16:15
Katil İsrail, son 24 saatte Gazze'ye 100'den fazla hava saldırısı düzenledi
16:12
İzmir'de 'yolsuzluk' soruşturması: 99 sanık için 14 yıla kadar hapis talebi
16:00
İşte İzmir'deki yolsuzluk iddianamesinin detayları
15:53
İsrail Maliye Bakanlığı yaklaşık 12,5 milyar dolar değerinde ek savunma bütçesini onayladı
15:41
IDEF 2025 için geri sayım başladı
Perseid meteor yağmuru İspanya'da gece gökyüzünü aydınlattı
Perseid meteor yağmuru İspanya'da gece gökyüzünü aydınlattı
FOTO FOKUS
Genç adam başıboş köpeklerin saldırısından kıl payı kurtuldu
Genç adam başıboş köpeklerin saldırısından kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ