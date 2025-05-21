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Dünya
AA 21.05.2025 14:14

Katil İsrail'in Gazze'ye son 10 gündeki saldırılarında 815 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 10 günde düzenlediği saldırılarda 815 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye son 10 gündeki saldırılarında 815 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

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