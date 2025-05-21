Açık 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2025 13:23

Katil İsrail, kara saldırılarını genişlettiği Gazze'ye hava bombardımanlarını da yoğunlaştırıyor

İsrail ordusu, işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanlarını da arttırıyor.

Katil İsrail, kara saldırılarını genişlettiği Gazze'ye hava bombardımanlarını da yoğunlaştırıyor

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının şiddetti giderek yoğunlaşıyor.

Gazze'ye 2 ay boyunca tek bir yardım tırının dahi girişine izin vermeyen İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle bölgedeki Filistinliler bir kez daha zorla yerinden olarak bilinmeze doğru yola koyuluyor.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana defalarca yerlerinden olan Gazzeliler, kara saldırılarının yanı sıra hava bombardımanlarıyla da hedef alınıyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze'de 115'ten fazla yere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Ayrıca İsrail Deniz Kuvvetlerinin de "kara saldırılarına katılan güçlere destek amacıyla" Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri bombaladığı ifade edildi.

Ordudan yapılan dün açıklamada, son 24 saatte Gazze'ye 100'den fazla hava saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarını başlatmıştı.

Hava saldırılarının da giderek arttığı Gazze'de dün son 24 saatte hastanelere 87 ölü ve 290 yaralı getirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Macaristan Başbakanı: İstanbul barış müzakereleri Erdoğan'ın başarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
Katil İsrail'in Gazze'ye son 10 gündeki saldırılarında 815 kişi hayatını kaybetti
14:08
Sosyal medyadaki konut ilanları tehlike saçıyor
14:05
Rize'den ocak-nisan döneminde çay ihracatı 5,5 milyon doları aştı
14:01
TDT'den Aziz Sancar'a "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü"
13:49
Bakan Kurum: Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız
13:52
Dolandırıcılık çetesi çökertildi: 334 gözaltı
Sivas'ın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Sivas'ın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
FOTO FOKUS
Üniversite kampüsünde köpeklerin saldırısına uğradı
Üniversite kampüsünde köpeklerin saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ