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Dünya
AA 13.07.2025 13:42

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti, 425 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti

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