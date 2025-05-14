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Dünya
AA 14.05.2025 13:13

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 928'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak, 52 bin 928'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 928'e çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 20 ölü ve 125 yaralı getirildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 799 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 805 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 928'e, yaralıların sayısının da 119 bin 846'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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