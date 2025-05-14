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Dünya
AA 14.05.2025 10:54

İran'ın bazı şehirlerinde kum fırtınası nedeniyle okullar tatil edildi

İran'ın bazı şehirlerinde kum fırtınası kaynaklı hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi.

İran'ın bazı şehirlerinde kum fırtınası nedeniyle okullar tatil edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, bazı şehirlerdeki kriz yönetim merkezleri ile acil durum komiteleri yaşanan kum fırtınası nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı verdi.

Ülkenin batısında etkili olan kum fırtınası nedeniyle bugün Batı Azerbaycan, Kürdistan ve Zencan eyaletlerindeki okullar ile Doğu Azerbaycan eyaletinde okulların yanı sıra Tebriz kentindeki tüm devlet kurum ve kuruluşları ile bankalar tatil edildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, kum fırtınasının bugün Elburz eyaleti ile başkent Tahran'a da ulaşacağı tahmin ediliyor.

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