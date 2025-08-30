Açık 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.08.2025 00:06

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 61 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 61 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik katliamlarına aralıksız devam ediyor.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahde Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana yapılan İsrail bombardımanında 3 Filistinli hayatını kaybetti; kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de saldırılar düzenlendi.

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zerka bölgesinde bir eve saldırarak bazı Filistinlileri yaraladı. Kuzeybatıdaki “Zikim” bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli İsrail’in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik diğer saldırılarında da 49 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
30 Ağustos Zafer Bayramı yurt dışında coşkuyla kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:47
İşgalci İsrail askerleri Gazze'de pusuya düştü
00:42
Ordu'da tarım aracı devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
00:23
Burhanettin Duran: Kazanılan her zafer, bize bağımsızlığın değerini hatırlatıyor
00:25
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
00:04
30 Ağustos Zafer Bayramı yurt dışında coşkuyla kutlandı
23:55
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Lübnan’da silah yalnızca devletin elinde olmalı
Pakistan'daki sel felaketinin ardından sivillerin tahliyesi devam ediyor
Pakistan'daki sel felaketinin ardından sivillerin tahliyesi devam ediyor
FOTO FOKUS
Düğün konvoyundaki çakarlı araçtan havaya ateş açtılar
Düğün konvoyundaki çakarlı araçtan havaya ateş açtılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ