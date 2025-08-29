30 Ağustos Zafer Bayramı yurt dışında coşkuyla kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, siyasetçiler, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu resepsiyonda Büyükelçi Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü vesilesiyle gönderdiği mesajı okudu.

Akgün, Büyük Zafer ile Türk milletinin bağımsız yaşama kararlılığının tarihe kazındığını söyledi.

30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin sadece askeri bir zafer olmadığını belirten Akgün, "Bu zafer, milletimizin hür ve bağımsız yaşama iradesinin ifadesidir. Anadolu'da 1000 yıldır süren varlığımızın yeni bir istikamet kazandığı bir dönüm noktasıdır." dedi.

Akgün, Milli Mücadele'nin, milletin azim ve kararlılığıyla adım adım ilerlediğini, 103 yıl önce bugün nihai evresine ulaşıldığını söyledi.

Atina

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde, Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ve hükümetinden yetkililer, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği bayram mesajını okudu.

Erciyes, konuşmasında, 30 Ağustos Zaferi'nin Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden süreçteki önemini dile getirdi.

Konuşmasında, Türk-Yunan ilişkilerine de dikkati çeken Erciyes, ilişkilerdeki pozitif iklimin, ekonomi, ticaret, turizm ve kültür gibi pek çok alanda somut sonuçlar verdiğini, bu ivmenin muhafazasının her iki ülkenin de yararına olduğunu belirterek, tüm temel meselelerin çözümüne de imkan verecek bir ortam yaratacağını söyledi.

Erciyes, 2024'te 1,2 milyon Türk vatandaşının Yunanistan'ı, 700 binden fazla Yunan vatandaşının da Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktararak, karşılıklı ticaret hacminin 6,2 milyar doları aştığını ve bu verilerin 2025 yılında da artmaya devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'teki Atina ziyareti sırasında Kathimerini gazetesine verdiği mülakattaki "Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman ve hasım olarak görmediği, komşularıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu bulunmadığı" şeklindeki sözlerini hatırlatan Erciyes, Yunanistan'da Türkiye'ye yönelik temelsiz korkuların, saplantıların ve yanlış algıların aşılması gerektiğini belirtti.

Erciyes, bu çerçevede iki ülke arasındaki tüm temel meselelerin uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa dayalı şekilde yapılacak samimi ve anlamlı bir diyalog ile çözülebileceğini vurgulayarak, Türkiye'nin meşru, hayati hak ve çıkarlarına saygı gösterilmesi ve tarihten husumet değil, dostluk çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Nijerya

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Mehmet Poroy ve Askeri Ataşe Albay Davut Velioğlu’nun ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Nijerya’nın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Bello Matawalle’nin yanı sıra çok sayıda ülkenin askeri ataşeleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Nijerya’daki Türk vatandaşları ve diğer davetliler katıldı.

Program, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Poroy, buradaki konuşmasında, 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin, modern Türkiye'nin kuruluşuna giden yolu açtığını belirtti.

Anadolu'nun işgaline karşı 1919'da başlatılan Milli Mücadele'nin, 3 yıl sonra 30 Ağustos 1922'deki büyük zaferle taçlandığını dile getiren Poroy, "Bugün milletimizin tarihindeki dönüm noktalarından birini anıyoruz. 103 yıl önce 30 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri işgalci güçlere karşı kesin bir zafer elde etmiştir." dedi.

