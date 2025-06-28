Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.06.2025 14:37

Katil İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 43 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 43 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise yaralandı.

Katil İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 43 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, dün geceden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda sivil yerleşim alanını vurdu.

Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Adnan el-Alimi Okuluna düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneydeki Han Yunus’un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadıra yönelik saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında aynı aileden 3 kardeşin bulunduğu belirtildi.

Kuzeydeki Cibaliya beldesinde iki eve düzenlenen topçu saldırısında ise 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin doğusunda da bir grup Filistinlinin toplandığı noktaya yönelik hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu aynı zamanda Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusuna yoğun hava saldırıları düzenledi.

Gazze kentinin kuzeydoğusundaki bazı bölgelerde de gece boyunca İsrail ordusuna bağlı birliklerin çok katlı konutları patlattığı aktarıldı.

Filistinli yetkililer, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda da 4 kişinin öldüğünü aktardı.

İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesine düzenlediği saldırıda 3, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerinin hedef alındığı iki hava saldırısında da 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Refah kentinin batısında ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız sivillere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ndeki Yafa Çarşısı'nda bir grup sivili hedef alan İsrail bombardımanı sonucu da aralarında down sendromlu bir kız çocuğu ile yaşlılar ve kadınların da bulunduğu 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD, ticaret ortaklarıyla gümrük tarifeleri görüşmelerinin devam edebileceğini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
PİRANA, hedefi tam isabetle vurdu
17:24
Yargıtaydan "tahliye taahhütnamesi" kararı
17:19
DMM, "Gabar'daki Petrol kuyuları köyleri susuz bıraktı" iddiasını yalanladı
17:16
Ev sabinin 'tedavi görüyorum' yalanını mahkeme bozdu
17:29
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 11 tutuklama
17:07
İsrail, ocak ayından bu yana Batı Şeria’da Filistinlilere ait 1000’den fazla evi yıktı
Akçakoca'da gün batımı
Akçakoca'da gün batımı
FOTO FOKUS
Aniden yola fırlayan çocuk ile onu kurtarmaya çalışan annesine araba çarptı
Aniden yola fırlayan çocuk ile onu kurtarmaya çalışan annesine araba çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ