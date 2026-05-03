Dünya
AA 03.05.2026 10:58

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği İHA saldırısında 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: Arşiv]

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus'un güneyindeki Kayzan Ebu Reşvan bölgesinde toplu halde bulunan sivilleri hedef aldı.

Saldırıda 15 yaşındaki Riyad Naci Nemr Ebu Nemr olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi ise Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hedef alınan bölgenin, İsrail ordusunun konuşlandığı "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın dışında kaldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu Han Yunus'un güney ve doğu bölgelerini gece boyunca topçu atışlarıyla vurdu, kentin doğusunda geniş çaplı yıkım gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürürken, Birleşmiş Milletler 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında belirlenen "Sarı Hat"ın ötesine geçerek işgal alanını genişleten yeni bir hat oluşturduğunu doğrulamıştı.

İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
