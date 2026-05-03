Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2026 12:05

Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyor: Laboratuvar malzemelerinin yüzde 86'sı tükendi

Gazze Şeridi'ndeki laboratuvarlar ve kan bankalarında ciddi kriz yaşandığı, tıbbi tahlillerde kullanılan malzemelerin yüzde 86'sının tükendiği duyuruldu.

Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyor: Laboratuvar malzemelerinin yüzde 86'sı tükendi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastalıkların teşhisinde kritik rol oynayan laboratuvar malzemelerindeki ciddi eksiklik nedeniyle sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, laboratuvar ihtiyaçlarının yüzde 86'sının karşılanamadığı ve kan bankası stoklarının tamamen boşaldığı kaydedildi.

Söz konusu krizin; yoğun bakım üniteleri, acil servisler, ameliyathaneler ve hastaların rutin takip süreçlerini doğrudan tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, "Aksa Şehitleri Hastanesi laboratuvarında kan gazı analizi için gerekli malzemelerin tamamen tükendiği, diğer hastanelerde kalan stokların ise yalnızca birkaç gün yetecek düzeyde olduğu" belirtilerek"acil durum" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'deki hastanelere acil kan ve laboratuvar malzemesi temini için uluslararası kurumlara çağrıda bulunuldu.

Açıklamada ayrıca nisan ayında yayımlanan verilere göre Gazze'de tıbbi sarf malzemelerinde yüzde 57, temel ilaç listesinde ise yüzde 50 açık bulunduğu, bu eksikliklerin sürmesinin sağlık sisteminde geri dönüşü olmayan bir çöküşe yol açabileceği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada "Gazze genelinde sağlık ihtiyaçları çok büyük." ifadelerini kullanarak, temel ilaç ve tıbbi malzemelerin bölgeye gecikmeden ulaştırılması ve erişim kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 610'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:27
Kurtulmuş’tan "Sırrı Süreyya Önder" için anma mesajı
12:17
İzmir'de ev yangını: 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
12:04
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 610'a yükseldi
12:02
İran'da dolar, ulusal para birimi karşısında tarihi zirveye çıktı
11:59
İran medyası: İran'a ait ham petrol tankeri "HUGE" ABD ablukasını kırdı
11:59
TUR 2026’da büyük final Ankara’da
Meslek lisesi öğrencileri fabrikaların ihtiyaç duyduğu parçaları üretiyor
Meslek lisesi öğrencileri fabrikaların ihtiyaç duyduğu parçaları üretiyor
FOTO FOKUS
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ