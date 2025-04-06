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Dünya
AA 06.04.2025 02:47

Katil İsrail'in, Gazze'deki Morag Koridoru'ndan Refah'a saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentleri birbirinden ayırmak ve parçalara bölmek için oluşturduğu "Morag Koridoru"ndan Refah kentine saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

Katil İsrail'in, Gazze'deki Morag Koridoru'ndan Refah'a saldırıları sürüyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avihay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Morag Koridoru" olarak isimlendirdikleri, Refah ile Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran hatta 36'ncı Tümenin yerleştiğini duyurdu.

Adraee, İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36'ncı Tümen’in çarşambadan bu yana "Morag Koridoru"ndan güney bölgelerine saldırılarını devam ettirdiğini belirtti.

Adraee, 36'ncı Tümen tanklarının Refah kentine düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüleri de hesabında paylaştı.

İsrail ordusu, Refah kentine kapsamlı kara saldırısı başlatmıştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak tekrar başlattıkları saldırıları 2 Nisan'da genişlettiklerini duyurmuştu.

Saldırıların genişletilmesiyle Gazze Şeridi'nde daha fazla toprak işgal etmeyi amaçladıklarını belirten Katz, bu alanların İsrail'in "güvenlik bölgesine" dahil edileceğini savunmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarla birlikte Refah kenti sakinlerinin zorla göç ettirilmesi için "tahliye emirleri" yayımlamaya devam ediyor.

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