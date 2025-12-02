Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 1'i çocuk, 2 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına göre İsrail ordusunun çekildiği bölgede kalan Tuffah Mahallesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail'in söz konusu saldırısında hayatını kaybeden 1'i çocuk 2 Filistinli ile 6 yaralı kentteki El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı biri gazeteci, 4'e çıktı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Ancak ateşkes anlaşmasını neredeyse her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze'de ateşkesi 50 günde 591 kez ihlal eden İsrail ordusu, bu saldırılarda 357 Filistinliyi öldürdü.