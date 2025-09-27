Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 kişi yaşamını yitirdi

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, kenti havadan ve karadan bombalarken Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de saldırılarını sürdürüyor.

Yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı kuzeydeki Gazze kenti İsrail ordusunun yoğun saldırıları altında.

Gazze kentinde 42 kişi öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Derac Mahallesi'nin Sudra bölgesinde sivillerin toplandığı alanı bombaladı. Saldırıda 4'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde Filistinli "Eş-Şurafa" ailesinin evine düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda Filistinli "Bekr" ailesinin evini hedef alan saldırıda 9, El-Abbas Kavşağı yakınında sivillerin toplandığı alana düzenlenen saldırıda 5, Rimal Mahallesi'nin El-Vahde Caddesi'nde bir apartman dairesini hedef alan saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine geçiş için "güvenli" olduğunu iddia ettiği Er-Raşid Caddesi'nde yerinden edilenleri hedef alan hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail İHA'sından açılan ateşte 1 kişi öldü.

Gazze kentinin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde evler ve çadırlar bombalandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Cemel" ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocuklarının da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yine Nusayrat'ta sivillerin toplandığı bir alanın bombalanması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyda beldesinde Filistinli "Ebu Rukkab" ailesinin evine düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yerinden edilenlerin kaldığı çadır İsrail savaş uçaklarınca bombalandı. Saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed ed-Daye yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlenen diğer saldırılarda 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yardım bekleyenlere ateş açıldı

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda Han Yunus'un çeşitli bölgelerinde 7 kişi yaşamını yitirdi.

Refah kentinin Şakuş bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda kişi yaralandı.