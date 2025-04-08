Hafif Yağmurlu 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.04.2025 14:36

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bin 810'a yükseldi

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 50 bin 810'a çıktı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bin 810'a yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 58 kişinin naaşı bölgedeki hastanelere ulaştırıldı.

Saldırılarda 213 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1449 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 647 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 810'a, yaralıların sayısının 115 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Filistin: İsrail'in vergi gelirlerine el koyması soykırım ve zorla göç ettirmenin bir parçası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
İsrail mahkemesi 2 Filistinli için müebbet ve 60'ar yıl hapis kararı verdi
15:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özbekistan'da yoğun diplomasi trafiği
15:33
İsrail basını, ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'yu "küçük düşürdüğünü" yazdı
15:05
Ramazan Bayramı'nı tatilinde havalimanlarını 6,1 milyon yolcu kullandı
15:14
Rusya: Ukrayna, anlaşmalara rağmen enerji altyapımıza saldırılar düzenledi
15:01
İran: ABD tarafı gerçek irade gösterirse anlaşma mümkün
Adıyaman'daki köy tipi afet evlerine yerleşen depremzedeler mutlu
Adıyaman'daki köy tipi afet evlerine yerleşen depremzedeler mutlu
FOTO FOKUS
Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ