Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bin 810'a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 58 kişinin naaşı bölgedeki hastanelere ulaştırıldı.

Saldırılarda 213 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1449 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 647 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 810'a, yaralıların sayısının 115 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.