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Dünya
AA 08.04.2025 14:30

Filistin: İsrail'in vergi gelirlerine el koyması soykırım ve zorla göç ettirmenin bir parçası

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e ait 7 milyar şekelden fazla (yaklaşık 1,89 milyar dolar) vergi gelirine el koymasının soykırım ve zorla göç ettirmenin bir parçası olduğunu belirtti.

Filistin: İsrail'in vergi gelirlerine el koyması soykırım ve zorla göç ettirmenin bir parçası

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama, Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlandı.

Açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin’e ait vergi gelirlerinden yapılan haksız kesintileri sürdürmesinin "son derece tehlikeli ve ciddi bir mesele" olduğu kaydedildi.

Filistin'e ait vergi gelirlerinin alıkonulmasının endişeyle karşılandığı aktarılan açıklamada, söz konusu kesintilerin "ırkçı, sömürgeci siyasi planlar olduğu" belirtilerek bunların soykırım, zorla göç ettirme ve ilhakın bir parçası olduğu vurgulandı.

İsrail'in bu uygulamalarının, Filistin yönetimini zayıflatma çabaları kapsamında değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, bunun uluslararası kararların da açık şekilde ihlali olduğu ifade edildi.

Memur maaşları ödenemedi

Filistin hükümeti 26 Mart'ta, İsrail'in vergi gelirlerinin kendilerine transferini yapmaması nedeniyle memurların şubat ayı maaşlarını Ramazan Bayramı öncesinde ödeyemeyeceğini duyurmuştu.

İsrail'in 2019'dan bu yana Filistin'in vergi gelirlerinden 7 milyar şekeli ( yaklaşık 1,89 milyar dolar) alıkoyduğu aktarılmıştı.

Filistin hükümeti, vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65’ini oluşturuyor.

Ancak İsrail, 2019 yılından bu yana, Filistin yönetiminin tutuklu ve eski tutuklulara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek gelirlerden yıllık 600 milyon şekel (yaklaşık 165 milyon dolar) kesinti yapma kararı aldı.

Bu rakam daha sonra yıllık ortalama 700 milyon şekele (195 milyon dolar) yükseldi.

Kasım 2021'den bu yana Filistin yönetimi, kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

İsrail gümrük vergilerini de alıkoyuyor

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

İsrail, Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinden aylardır kesinti yapıyor.

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

İsrail Bakanlar Kurulu Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.

Filistin yönetimi, karar sonrasında vergi fonunu almayı reddederken, Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in ekimden itibaren Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiğini, bu nedenle fonu almayı reddettiklerini açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 10 Şubat’ta, İsrail tarafından öldürülen, alıkonulan ve yaralanan Filistinlilerin ailelerine maddi yardım yapılmasını öngören kanun ve yönetmelikleri iptal etmesine rağmen İsrail yönetimi, Filistin’e ait vergi gelirlerini kesmeye devam ediyor.

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