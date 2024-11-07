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Dünya
AA 07.11.2024 13:39

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in 34 gündür saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Beled beldesindeki bir ev hedef alındı.

Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Cibaliya Beled çarşısının girişine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının batısında toplanan sivil Filistinliler hedef alındı.

Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Güneydeki Refah kentinde de İsrail ordusunun sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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