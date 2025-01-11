Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'nde bulunan bir evi bombaladı, saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde "Tafiş" ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu da bir Filistinli öldü, saldırıda yaralananlar oldu.

İsrail ordusuna ait tanklar da gece boyunca Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki bölgeleri bombalamaya devam ederken, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısına da yoğun ateş açtı.