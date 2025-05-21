Katil İsrail'in diplomatlara saldırısına dünyadan kınama

Fransa, İtalya, Norveç, Hollanda, İrlanda, Mısır, Ürdün ve Almanya, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret eden ve aralarında kendi diplomatlarının da bulunduğu yaklaşık 35 kişilik uluslararası bir heyete ateş açmasını sert bir dille kınadı. Olayda Türk diplomatların da heyette yer aldığı belirtildi.

Saldırıda herhangi bir diplomatın yaralanmadığı bildirilirken, kınama mesajları yayımlayan ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey yetkilileri, olayın "kabul edilemez", "uluslararası hukukun ve diplomatik normların ihlali" olduğunu vurguladı. İsrail'den derhal bir açıklama talep eden ülkeler, diplomatların görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri ve hedef alınmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, saldırıyı "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelerken, Hollandalı mevkidaşı Casper Veldkamp, diplomatların tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. İrlanda Başbakanı Simon Harris ve Dışişleri Bakanı Micheál Martin, olayı "şok edici ve dehşet verici" olarak tanımlayarak şiddetle kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot "Bu kabul edilemez. İsrail Büyükelçisi açıklama yapmak üzere çağrılacak" açıklamasında bulunurken, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasına tepki gösterdi ve İsrail'den olaya açıklık getirmesini istedi.

Mısır ve Ürdün, saldırının tüm diplomatik kuralları ve uluslararası hukuku hiçe saydığını ifade ederek, uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenme çağrısı yaptı. Almanya Dışişleri Bakanlığı da "sebepsiz ateşi" kınayarak, diplomatların bağımsız gözlemci rolünün vazgeçilmez olduğunu ve İsrail'den durumu açıklığa kavuşturmasını istedi.

İsrail'in Cenin'i ziyaret eden 35 diplomata saldırısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilileri ve Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail'in saldırıyı diplomatları "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla gerçekleştirdiğini, bunun bir "terör eylemi" ve İsrail'in uluslararası hukuka saygısızlığının kanıtı olduğunu belirtti.

Katil İsrail ordusu ise diplomatik heyetin Cenin’e "koordineli" bir şekilde giriş yaptığını, ancak bölgenin "aktif bir çatışma bölgesi" olması nedeniyle onaylanmış güzergahı izlemeleri talimatı verildiğini iddia etti. Askerlerin, heyeti uzaklaştırmak amacıyla "uyarı ateşi" açtığı ve herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı öne sürüldü.