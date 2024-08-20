Katil İsrail'in bugün 3 şehirde gerçekleştirdiği katliamlarda 25 Filistinli öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Mustafa Hafız Okulu'nu bombalaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Deyr el-Balah kentindeki pazar yerini bombalaması sonucu 9 kişi ve Han Yunus'taki cep telefonu şarj noktasını bombalaması sonucu ise 4 kişinin öldüğü aktarıldı.

Açıklamada, onlarca sivilin yaralandığı saldırılar, "İsrail ordusunun zorla yerinden edilenlerin sığındığı barınma merkezlerindeki sivilleri kasıtlı olarak hedef alma politikasının bir parçası ve soykırım suçunun bir devamı" olarak değerlendirildi.

"Devam eden katliamların yıkıcı ve tehlikeli yansımalarından İsrail ve ABD yönetiminin tamamen sorumlu olduğu" belirtilen açıklamada, uluslararası topluma ve tüm uluslararası kuruluşlara "soykırım saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapma" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 173 Filistinli öldü, 92 bin 857 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.