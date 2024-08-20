BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımı paylaştı: Şehirler artık mezarlık

Louise, sosyal medya hesabından Gazze kentinde kayda aldığı kısa bir görüntü paylaştı.

Görüntüde, neredeyse hedef alınmayan binanın bulunmadığı kentteki ağır yıkım dikkati çekiyor.

Saldırılar nedeniyle meydana gelen molozlarla dolup taşan sokakların boş olduğu görülüyor.

"Hayat" emaresine rastlanmayan kentin sokaklarında, kameraya tek bir canlı bile yansımıyor.

"Şehirler artık mezarlık"

Louise görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, kentte tamamen yıkılmamış veya hedef alınmamış binaya rastlamanın zor olduğunu belirtti.

Kentteki yıkıma dikkati çeken Louise, "Yüz binlerce ev ve hayat yok edildi. Çocukların, annelerin, babaların hatta ailelerin hikayeleri molozlar altında gömülü. Şehirler, artık mezarlık." ifadesini kullandı.