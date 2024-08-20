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Dünya
AA 20.08.2024 21:35

Katil İsrail "güvenli bölge" ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerini vurdu

İsrail ordusunun, daha önce güvenli bölge ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail "güvenli bölge" ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerini vurdu
[Fotograf: AA]

Gazze'deki bir sağlık kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun insani bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı yoğun nüfuslu Deyr Belah kentindeki pazar yerine düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr Belah, daha önce İsrail tarafından "güvenli bölge" olarak ilan edilen yerler arasında yer alıyordu.

Bombalanan pazar yeri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesine araçların kalktığı durak olması sebebiyle sürekli yoğun kalabalığın bulunduğu bir bölge olarak biliniyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte işlediği iki ayrı katliamda 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, bugün Gazze kentinde zorla yerinden edilen sivillerin barındığı bir okulu vurmuş, saldırıda 12 sivil hayatını kaybetmişti.

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