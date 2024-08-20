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Dünya
AA 20.08.2024 21:22

BM: İsrail'in son tahliye kararı Gazze'ye yardımları neredeyse imkansız hale getirdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun aldığı son tahliye kararının Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere yardım ulaştırılmasını "neredeyse imkansız hale getirdiğini" bildirdi.

BM: İsrail'in son tahliye kararı Gazze'ye yardımları neredeyse imkansız hale getirdi
[Fotograf: AA]

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in hafta sonunda Deir el-Balah Vadisi'nin bazı kısımları için verilen son tahliye emirlerine Selahaddin Yolu'nu da dahil ettiğini öğrendiklerini belirterek "Bu durum, yardım görevlilerinin bu önemli rota boyunca hareket etmesini neredeyse imkansız hale getirdi." dedi.

Gazze Şeridi'nin Akdeniz kıyısındaki sahil yolunun yardımlar için "uygulanabilir bir alternatif olmadığını" vurgulayan Stephane Dujarric, "Bu rota üzerindeki plajlar artık yerinden edilmiş insanlar için geçici barınaklarla dolu." diye konuştu.

Dujarric, "Sonuç olarak, sahil yolu boyunca konvoy hareketleri son derece yavaş ve su kamyonu gibi kritik malzemeler ve hizmetler ihtiyaç sahiplerine hiçbir yerde gereken ölçekte ulaşmıyor." dedi.

İşgalci İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor. BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor. BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

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